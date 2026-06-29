Meteo Romagna, la morsa del caldo non si allenta: allerta rossa e arancione martedì 30 giugno in buona parte della regione

La morsa del caldo non si allenta, con allerta rossa e arancione in buona parte dell’Emilia-Romagna. Per martedì 30 giugno si prevedono valori delle temperature massime nella pianura centrale della regione attorno ai 40 gradi. Valori lievemente inferiori sulla pianura occidentale e su quella romagnola. Sulla collina persistenza di temperature massime attorno a 37/38 gradi. Si prevedono inoltre temporali sparsi, più probabili lungo i rilievi, in particolare quelli del settore centro-occidentale, con possibili effetti e danni associati. I fenomeni, localmente potranno interessare anche la pianura centro-occidentale. Si segnalano inoltre condizioni di disagio bioclimatico diffuse.