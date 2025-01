Meteo Romagna, il meteorologo Nanni: “Possibili nevicate anche a bassa quota nel week-end”

Che tempo ci attende in questo inizio di 2025: il meteorologo Roberto Nanni, prevede un clima mite almeno fino a giovedì 9 gennaio, poi i termometri caleranno con possibilità di nevicate anche a bassa quota: “Il clima sarà destinato a rimanere mite fino a giovedì 9 in Romagna, dove, salvo temporanee oscillazioni al ribasso, i termometri si porteranno di 5-6 gradi oltre le medie stagionali. Discorso diverso sull’estremo Nord-Ovest emiliano, qui le condizioni vengono previste diametralmente opposte. In virtù della maggjor vicinanza alle Alpi, la morfologia dell’alta Val Padana potrebbe offrire la resistenza di una piccola sacca d’aria fredda dove le precipitazioni un po’ più insistenti potrebbero tramutarsi in neve anche sul rispettivo tratto appenninico: ma solo fino a 7-800 metri per poi essere destinate a quote ben più alte sul resto delle aree regionali”.