Meteo Romagna: i fiumi sotto osservazione

Le precipitazioni delle ultime ore del 24 dicembre stanno generando rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici degli affluenti di Reno e fiumi Romagnoli. Per le prossime ore sono previste precipitazioni diffuse sull’intero territorio regionale, di debole intensità sul settore più occidentale e le pianure settentrionali, di moderata intensità sulle rimanenti aree con picchi localmente elevati sulle aree collinari e pedecollinari del bolognese e della Romagna. Quota neve in rapido abbassamento dal mattino sul settore occidentale ed ancora elevata sull’Appennino romagnolo. E’ attesa una temporanea attenuazione dei fenomeni sulla Romagna nel primo pomeriggio.

Nel pomeriggio hanno raggiunto la soglia arancione il Montone a Rocca San Casciano e il Savio a Matellica e Castiglione di Ravenna.