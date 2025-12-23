Meteo Romagna, forti piogge in arrivo: allerta arancione il 24 dicembre

Allerta arancione per pioggia in tutta la Romagna, con allerta per criticità idraulica e idrogeologica. Per mercoledì 24 dicembre sono previste precipitazioni intense e persistenti, soprattutto sui settori centro-orientali, localmente anche a carattere di rovescio, che potranno generare diffusi fenomeni franosi, ruscellamento lungo i versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con possibili superamenti della soglia 2.

Sui settori appenninici emiliani i fenomeni saranno nevosi a quote superiori ai 700 metri, con accumuli fino a 20-30 cm sui crinali. Lungo la fascia costiera sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) da nord-est, con rinforzi o raffiche di intensità superiore, con mare fino ad agitato. Saranno possibili localizzati fenomeni di erosione dei litorali, delle dune e degli argini invernali, nonché ingressioni marine che possono interessare gli stabilimenti balneari.