Il tempo per Pasqua? Ecco l’analisi del meteorologo Roberto Nanni. “Ora si attende una breve pausa asciutta, con una fase meteo decisamente più stabile e soleggiata a partire dalle aree occidentali, non prima, però, che le spire nuvolose attorno al vortice abbiano portato gli ultimi residui piovaschi sparsi al Nord-Est e sulla Romagna durante la giornata di venerdì 18. In attesa di un sabato 19 in deciso miglioramento su tutta la regione con basso rischio di pioggia e con le zone di sereno che potrebbero riguardare soprattutto il versante adriatico in mattinata, mentre una lieve variabilità insisterà al Nord. Contemporaneamente in serata si cominceranno ad avvertire gli effetti di una nuova perturbazione atlantica (la numero 5 del mese), in approfondimento tra Francia e Spagna, decisamente più debole della tempesta dei giorni scorsi ma che comunque darà luogo ad un peggioramento del tempo nel corso di Pasqua e Pasquetta.

Sebbene si tratti di una evoluzione ancora incerta nei dettagli, il rischio di pioggia più elevato potrebbe riguardare già nel corso di domenica pomeriggio l’ovest Emilia con fenomeni più persistenti lungo i rilievi. Condizioni più soleggiate altrove anche se non mancherà la presenza di nuvolosità variabile, alternata a schiarite, mentre nel pomeriggio potremo assistere ad un ispessimento della nuvolosità ma con scarso o nullo rischio di pioggia. A Pasquetta, poi, l’instabilità meteo dovrebbe insistere sulle aree centro-occidentali, ma nella seconda parte della giornata le precipitazioni tenderanno probabilmente a estendersi anche in Romagna, dove non si può escludere la formazione di rovesci e qualche temporale. Il clima nel frattempo risulterà in linea con le medie del periodo e la ventilazione debole o al più moderata meridionale lungo le coste”.