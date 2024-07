Meteo Romagna: domina il gran caldo, da venerdì rischio-temporali e grandine con calo delle temperature

Il caldo ci accompagnerà ancora per diversi giorni e inizierà ad intravedersi uno spiraglio di fresco solo da venerdì. Arpae Emilia-Romagna per la prossima settimana prevede che la prima parte del periodo da mercoledì 31 luglio e sabato 3 agosto sarà caratterizzata da tempo soleggiato, temperature elevate e condizioni di forte disagio bioclimatico; in seguito, per l’indebolimento del promontorio anticiclonico, correnti atlantiche in arrivo sulla Penisola Italiana favoriranno condizioni di tempo variabile, associate a una diminuzione delle temperature e alla possibilità di rovesci o temporali anche sul territorio regionale. Da giovedì 1 agosto un cedimento della struttura anticiclonica sulle regioni del Nord potrebbe favorire l’ingresso di deboli correnti d’aria più fresca in quota. Ciò si tradurrebbe nello sviluppo di una maggiore instabilità temporalesca sui rilievi alpini, con possibili sconfinamenti verso le zone settentrionali della Valle Padana.