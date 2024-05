Meteo Romagna, domenica di pioggia e allerta gialla per temporali

Una domenica all’insegna della pioggia, quella di domani in Romagna, con allerta gialla per temporali. Arpae Emilia-Romagna prevede per domani nuvolosità irregolare con addensamenti più consistenti lungo i rilievi e sul settore orientale dove saranno possibili deboli ed irregolari piogge o brevi rovesci in giornata. Possibilità di fenomeni temporaleschi localmente intensi dalle ore pomeridiane sulle aree appenniniche romagnole.

Temperature minime comprese tra 15 e 17 gradi; massime comprese tra 20/23 gradi del settore costiero e 24/25 gradi delle pianure interne.