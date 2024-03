Meteo Romagna, domenica delle Palme e Pasqua a rischio pioggia

Week-end a rischio pioggia e sarà opportuno tenere gli ombrelli pronti anche per Pasqua. Come riporta Arpae Emilia-Romagna, la seconda parte di questa settimana sarà caratterizzato da condizioni di variabilità, con un primo passaggio perturbato nella giornata di giovedì, che apporterà deboli piogge, a cui farà seguito un ulteriore passaggio tra sabato 23 e domenica 24 marzo che apporterà deboli precipitazioni sparse. Le temperature permarranno stazionarie, in diminuzione da domenica.

La settimana di Pasqua

Per la settimana dal 25 al 31 marzo, una circolazione di bassa pressione sembra approfondirsi tra la penisola iberica e il Mediterraneo occidentale favorendo l’afflusso di correnti in prevalenza sud-occidentali verso il nord-Italia. Saranno quindi probabili episodi di precipitazione anche sulla nostra regione, con quantitativi che nel complesso si prospettano di poco superiori alla norma del periodo. Le temperature si manterranno su valori leggermente al di sopra della media climatologica.