Meteo Romagna, domenica allerta gialla per temporali: temperature massime tra 24 e 30 gradi

Nella giornata di domenica 18 agosto si prevedono condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati. I fenomeni sono previsti particolarmente intensi sui rilievi centro-occidentali, con precipitazioni che potranno generare innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori. Emessa l’allerta gialla per temporali in tutta la Romagna.

Per domenica Arpae Emilia-Romagna prevede cielo nuvoloso o molto nuvoloso con vari impulsi di precipitazione che in modo irregolare interesseranno tutta la regione nel corso della giornata. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio o temporale soprattutto nel pomeriggio.

Temperature minime stazionarie con valori compresi tra 22 e 24 gradi. Massime in calo con valori compresi tra 24 e 30 gradi.