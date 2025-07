Meteo Romagna, domenica 13 luglio allerta gialla per pioggia e temporali

Una domenica 13 luglio con l’ombrello da tenere a portata di mano, con allerta gialla per pioggia e temporali in tutta la regione Emilia-Romagna. Sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati. Non si escludono occasionali fenomeni di ruscellamento lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua collinari e montani ed eventuali localizzati e temporanei allagamenti nel reticolo minore di bonifica in pianura e aree urbane.