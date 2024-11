Meteo Romagna, da martedì 12 novembre temperature in calo e neve sull’Appennino

Tempo stabile fino a lunedì con temperature dai 9 ai 15 gradi, poi da martedì 12 novembre avremo un primo assaggio invernale. Come riporta Arpae Emilia Romagna, flussi settentrionali, inizialmente associati ad un promontorio anticiclonico che interessa l’Europa occidentale, manterranno ancora tempo stabile nella giornata di lunedì. In seguito, una bassa pressione proveniente dal Nord Europa determinerà un aumento della nuvolosità con precipitazioni e probabili nevicate sulle cime più alte dell’Appennino. Le temperature tenderanno a diminuire ad inizio periodo, per poi stabilizzarsi in seguito.