Meteo Romagna, da giovedì pioggia e temperature in calo

Tempo nuvoloso fino a mercoledì in Romagna, poi da giovedì a domenica tornano le piogge, con abbassamento della temperature. Così il bollettino per il periodo da giovedì a domenica, con la previsione “del passaggio di una perturbazione di origine atlantica con la formazione di un minimo depressionario in area Mediterranea apporterà condizioni di tempo instabile dalla giornata di giovedì fine a termine periodo con piogge sparse, localmente anche a carattere di rovescio. Temperature inizialmente stazionarie poi in generale diminuzione”.