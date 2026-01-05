Meteo Romagna, Arpae: “Neve in pianura, ma senza accumuli”

Le previsioni per oggi di Arpae Emilia-Romagna: “Al mattino coperto o molto nuvoloso con deboli precipitazioni su Romagna, Appennino centro-orientale e settore costiero meridionale. Le precipitazioni potranno essere nevose fino alla pianura, ma senza accumuli. Nel pomeriggio progressivo miglioramento a partire dal settore occidentale con ampi rasserenamenti e residue precipitazioni sul settore orientale, in esaurimento nella serata. Temperature massime comprese tra i 3 gradi delle pianure emiliane e i 5 gradi della costa. Venti deboli in prevalenza settentrionali, moderati con temporanei rinforzi nord-orientali lungo la fascia costiera”.