Meteo Romagna, Arpae: “Neve in pianura, ma senza accumuli”

Le previsioni per oggi di Arpae Emilia-Romagna: “Al mattino coperto o molto nuvoloso con deboli precipitazioni su Romagna, Appennino centro-orientale e settore costiero meridionale. Le precipitazioni potranno essere nevose fino alla pianura, ma senza accumuli. Nel pomeriggio progressivo miglioramento a partire dal settore occidentale con ampi rasserenamenti e residue precipitazioni sul settore orientale, in esaurimento nella serata. Temperature massime comprese tra i 3 gradi delle pianure emiliane e i 5 gradi della costa. Venti deboli in prevalenza settentrionali, moderati con temporanei rinforzi nord-orientali lungo la fascia costiera”.

Per domani, 6 gennaio “cielo in prevalenza nuvoloso con precipitazioni che nella prima parte della giornata dalla costa si spingeranno fino alla provincia di Reggio Emilia, assumendo carattere nevoso fino a quote di pianura. Attenuazione nel pomeriggio seguita da esaurimento dei fenomeni in serata, i quali interesseranno il settore costiero meridionale con deboli nevicate a quote collinari e acqua mista e neve in pianura. Temperature pressoché stazionarie, con le minime comprese tra -1 grado del piacentino e 2 gradi della costa ; massime comprese tra 2 e 4 gradi”.