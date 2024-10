Meteo Romagna, allerta per vento e temporali

Allerta arancione per vento (sulle zone appenniniche) e allerta gialla per temporali in Romagna dalle 12 di oggi, giovedì 10 ottobre.

Per il pomeriggio di giovedì 10 ottobre sono previsti venti sud-occidentali di burrasca forte (75-88 Km/h) con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, che interesseranno la zona di crinale appenninico centro-orientale. Sulle aree collinari la ventilazione sarà di burrasca moderata (62-74 Km/h) con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore. Sono previste inoltre condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sugli Appennini centro-orientali. Le precipitazioni previste potranno generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua del settore centro-orientale della regione con possibili superamenti della soglia 1.

Nel settore collinare-montano centro-orientale, nelle aree interessate dalle precipitazioni saranno possibili fenomeni di ruscellamento, innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo idrografico minore e localizzati fenomeni franosi sui versanti particolarmente fragili, anche a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti.