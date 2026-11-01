Meteo Romagna: allerta per mare e vento, nevicate sopra i 1.000 metri

Allerta meteo arancione per lo stato del mare e gialla per le mareggiate e il vento oggi e domani in Romagna. Per la seconda parte di domenica 1 novembre è previsto mare agitato al largo con altezza dell’onda superiore a 3,2 metri sul settore romagnolo. Sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da nord-est con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili su fascia appenninica e lungo la costa. Non si escludono temporali sparsi di breve durata, più probabili sul settore centro-orientale, con possibili effetti associati occasionali e deboli nevicate a partire da 1000-1200 metri. Nella fascia collinare e montana interessata dalle precipitazioni, non si escludono occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua del reticolo idrografico minore. Si prevedono, per effetto del perdurare del moto ondoso e in combinazione con la marea, localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale.

Per lunedì 2 novembre è previsto ancora mare agitato al largo, in attenuazione dal pomeriggio a partire dal settore settentrionale. Sono inoltre previsti venti forti (50-61 Km/h) da nord-est con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, in particolare sul crinale appenninico ed al mattino lungo la fascia costiera. Si prevedono, visto il perdurare del moto ondoso in combinazione con la marea, localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale.