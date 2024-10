Meteo Romagna, allerta gialla venerdì 25 ottobre, rischio pioggia fino a domenica

Tempo a rischio pioggia almeno fino a domenica in Romagna e anche per venerdì 25 ottobre è stata diramata una allerta meteo gialla per criticità idraulica e idrogeologica. Da lunedì 28 ottobre tempo più stabile, con le temperature che però inizieranno a scendere.

Per oggi, giovedì 24 ottobre, Arpae Emilia-Romagna prevede Cielo molto nuvoloso o coperto con deboli precipitazioni sparse che potranno risultare più consistenti ed anche a carattere di rovescio sulle aree appenniniche in temporaneo trasferimento alle pianure, soprattutto del settore centro-occidentale. In tarda serata notte intensificazione dei fenomeni a partire dai rilievi del settore centro-occidentale in estensione alla relativa pianura.

Per domani, venerdì 25 ottobre cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni che nelle prime ore del mattino risulteranno a carattere di rovescio o temporale sul settore centro-occidentale; deboli sparse sul restante territorio. Nel corso della tarda mattinata i fenomeni tenderanno a traslare verso il settore centro-orientale con forte attenuazione ed esaurimento a partire dal settore occidentale. In tarda serata nuovo ritorno dei fenomeni sul settore occidentale della regione.