Meteo Romagna, allerta gialla per temporali sabato 3 e domenica 4 agosto

Allerta gialla per temporali dalle 12 di oggi, sabato 3 agosto, fino alla mezzanotte di domenica 4. “Per la giornata di sabato 3 agosto - riferisce la Protezione civile - sono previsti temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili su fascia appenninica centro-orientale e zone di pianura orientale. Per la giornata di domenica 4 agosto non sono previsti fenomeni significativi ai fini dell’allertamento, tuttavia non si escludono precipitazioni localmente intense, anche a carattere di rovescio o di rovescio temporalesco, più probabili su zona appenninica”.