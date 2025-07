Meteo Romagna, allerta gialla per temporali per tutta la giornata di martedì 8 luglio

Nuova allerta gialla in tutta la Regione Emilia-Romagna per pioggia e temporali. L’allerta parte alle 12 di oggi, lunedì 7 luglio e durerà fino a tutta la giornata di domani, martedì 8 luglio.

“Per il pomeriggio di lunedì 7 luglio - si legge nel dispositivo dell’allerta - persistono condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali, localmente di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sulle pianure settentrionali e, dalla tarda serata e nottata, dal settore occidentale in rapida estensione sul resto della regione. Nelle zone interessate dai temporali, non si escludono occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore. È inoltre previsto un aumento della ventilazione da sud-ovest lungo i rilievi ed in particolare nelle aree di crinale del settore centroorientale, fino a intensità di burrasca moderata (62-74 Km/h) con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore”.