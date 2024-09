Meteo Romagna, allerta gialla per temporali: da giovedì altra pioggia e temperature in calo

Fino alla mezzanotte di oggi, lunedì 2 settembre, è attiva in tutta la Romagna una allerta meteo gialla per temporali, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. Sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati. I fenomeni temporaleschi potranno generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore. Per la giornata di martedì 3 settembre non si prevedono fenomeni significativi ai fini dell’allertamento, tuttavia non si escludono temporali sparsi di breve durata, con possibili effetti e danni associati.

Nel week-end altra pioggia e temperature in calo

L’afa che ci opprime da settimane sembra finalmente avere i giorni contati. Da giovedì fino a domenica 8 settembre, secondo Arpae Emilia-Romagna, “la presenza di una vasta area ciclonica, presente sull’Europa centrale, favorirà correnti instabili sul nostro territorio quasi per l’intero periodo; salvo una breve fase nella giornata di venerdì. Si prevedono perciò condizioni di tempo per lo più perturbato con precipitazioni, anche sotto forma di rovescio, più probabili ad inizio e fine periodo. Temperature in lieve progressiva flessione”.