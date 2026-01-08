Meteo Romagna, allerta gialla per gelate e vento sull’Appennino venerdì 9 gennaio

Resta nella morsa del gelo l’Emilia-Romagna, che per la giornata di domani, venerdì 9 gennaio, nelle zone collinari e montane dovrà fare i conti con la pioggia che gela al suolo e il vento forte. Per questo la Protezione civile regionale ha emesso un’allerta di colore giallo per le aree della montagna emiliana centrale (Parma, Reggio Emilia e Modena), per quella bolognese e romagnola, insieme alle zone collinari di Bologna e della Romagna. In pianura sono attese gelate notturne. Domani, si legge nel bollettino, sono previsti “venti di burrasca moderata da sud-ovest (62-74 chilometri orari), con raffiche di intensità superiore, sui rilievi centro-orientali, in particolare nelle aree di crinale saranno possibili locali episodi di pioggia che gela, più probabili nel settore centro-orientale. Si prevedono inoltre temperature notturne e nel primo mattino inferiori a zero gradi nelle pianure e nella bassa collina, con possibilità di gelate. Lungo i crinali centro-orientali non si escludono localizzati fenomeni franosi legati allo scioglimento del manto nevoso”.