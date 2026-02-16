Meteo Romagna, allerta gialla martedì 17 febbraio per criticità costiera

Dalla mezzanotte di oggi, lunedì 16 febbraio, alla mezzanotte di domani, martedì 17, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 24, gialla per criticità costiera. L’allerta è emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. Per la giornata di martedì 17 febbraio si prevedono livelli del mare prossimi o superiori al livello di attenzione, che possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale, anche a causa delle vulnerabilità presenti sul territorio.