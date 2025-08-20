Meteo Romagna, allerta gialla e arancione per pioggia e temporali

  • 20 agosto 2025
Meteo Romagna, allerta gialla e arancione per pioggia e temporali

Allerta gialla e arancione per temporali e criticità idrogeologica in Romagna a partire dalle 12 di oggi, mercoledì 20 agosto. “La regione - si legge nel dispositivo - sarà interessata da vari impulsi temporaleschi, localmente di forte intensità, con possibili effetti e danni associati. In particolare sui rilievi i fenomeni risulteranno intensi e persistenti. Le precipitazioni previste potranno generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua del settore centro occidentale della regione con diffusi superamenti delle soglie 2 e possibili localizzati superamenti della

soglia 3”.

Si prevedono limitati innalzamenti dei livelli idrometrici sui rilievi bolognesi e romagnoli, con possibili superamenti delle soglie 1.Nelle aree interessate dalle precipitazioni intense potranno verificarsi diffusi ruscellamenti e fenomeni franosi lungo i versanti e innalzamenti rapidi dei livelli idrometrici di rii e torrenti con possibili fenomeni erosivi spondali.

L’allerta arancione riguarda piene dei fiumi nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena; per frane e piene dei corsi minori nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; per temporali nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Confermata l’allerta gialla negli altri territori.

Maltempo anche giovedì 21 agosto

Nella giornata di domani giovedì 21 agosto permangono condizioni di instabilità con possibilità di temporali, localmente anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, in particolare sul settore orientale e zone di pianura settentrionali nelle prime ore della notte. Saranno ancora possibili ruscellamenti lungo i versanti e piene dei corsi minori nelle aree interessate dalle precipitazioni, oltre che localizzati fenomeni franosi, anche a seguito delle precipitazioni del giorno precedente. Per il 21 agosto, si prevede l’esaurimento delle piene nei tratti vallivi dei corsi d’acqua del settore centro occidentale della regione e sulla Romagna con livelli superiori alle soglie 1. Le piogge della giornata precedente produrranno innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua del settore bolognese con possibili superamenti delle soglie 2.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui