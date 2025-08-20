Meteo Romagna, allerta gialla e arancione per pioggia e temporali

Nella giornata di domani giovedì 21 agosto permangono condizioni di instabilità con possibilità di temporali, localmente anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, in particolare sul settore orientale e zone di pianura settentrionali nelle prime ore della notte. Saranno ancora possibili ruscellamenti lungo i versanti e piene dei corsi minori nelle aree interessate dalle precipitazioni, oltre che localizzati fenomeni franosi, anche a seguito delle precipitazioni del giorno precedente. Per il 21 agosto, si prevede l’esaurimento delle piene nei tratti vallivi dei corsi d’acqua del settore centro occidentale della regione e sulla Romagna con livelli superiori alle soglie 1. Le piogge della giornata precedente produrranno innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua del settore bolognese con possibili superamenti delle soglie 2.