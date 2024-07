Meteo Romagna, allerta arancione per temperature estreme mercoledì 17 luglio: “Disagio bioclimatico diffuso”

Allerta arancione per temperature estreme domani. Lo annuncia la Protezione Civile. “Nella giornata di mercoledì 17 luglio - si legge nel dispositivo - è prevista la persistenza di temperature massime elevate (intorno a 38°C, o localmente superiori) nelle zone di pianura centro-orientale; sono inoltre previste temperature massime superiori a 38°C sulla pianura centro-occidentale.

Per mercoledì 17 luglio, queste le previsioni di Arpae Emilia-Romagna: “Minime in lieve aumento, con valori compresi tra 20 e 24 gradi; massime in ulteriore lieve aumento con valori compresi tra 35 gradi della pianura piacentina e punte di 38 gradi sulle pianure centro-orientali . Disagio bioclimatico diffuso in pianura, in particolare nei centri urbani. Sulle aree costiere valori attorno a 32/35 gradi”. Le previsioni per le successive 48 ore sono di persistenza dell’afa.