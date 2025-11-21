Meteo Romagna, allerta arancione per mareggiate sabato 22 novembre

Allerta arancione per stato del mare su tutta la costa romagnola. “Per la giornata di sabato 22 novembre - si legge nel dispositivo - sono previste condizioni di mare agitato al largo della costa meridionale della regione, con altezza dell’onda prevista superiore a 3,2 metri, mentre al largo del tratto di costa settentrionale l’altezza sarà leggermente inferiore, con mare molto mosso. Inoltre, nelle prime ore della notte, sul settore orientale non si escludono temporali sparsi di breve durata, con possibili effetti associati occasionali e venti forti che interesseranno anche il litorale costiero. Nei settori collinari e montani centro-orientali saranno possibili localizzati ruscellamenti e fenomeni franosi sui versanti particolarmente fragili, anche a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti. Si prevedono condizioni del mare sotto costa che potranno generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione dei litorali”.