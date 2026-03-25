Meteo Romagna: “Accumuli di neve fino a 30 centimetri sull’Appennino”, allerta gialla e arancione giovedì 26 marzo

Neve in arrivo e non solo: allerta arancione per vento sulla costa e gialla per criticità idrogeologica in Emilia-Romagna. Domani, giovedì 26 marzo, una giornata caratterizzata da un brusco ritorno dell’inverno. Sono previste precipitazioni sul settore centro-orientale della regione, anche a carattere di rovescio temporalesco, più intense sul settore costiero e sui rilievi romagnoli. Le precipitazioni assumeranno carattere nevoso a quote mediamente superiori a 600-700 metri, con possibili temporanei sconfinamenti a quote inferiori. Sui rilievi romagnoli sono previsti accumuli nevosi compresi tra 15 e 30 centimetri. Saranno possibili, nelle zone collinari orientali, localizzati ruscellamenti, fenomeni franosi sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici, con possibili superamenti della soglia 1.

Sono inoltre previsti venti prevalentemente settentrionali, con intensità di burrasca forte (75-88 Km/h) da nord-est sul settore costiero e di burrasca moderata (62-74 Km/h), in prevalenza nord-occidentali, sui rilievi emiliani e sulle pianure orientali. È atteso anche un rapido aumento del moto ondoso, con mare agitato al largo e molto mosso sotto costa. Le condizioni del mare sotto costa possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale.