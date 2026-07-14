Meteo. Prima il caldo poi i temporali, allerta gialla per domani in Romagna

Allerta ‘doppia’ in Emilia-Romagna per la giornata di domani, mercoledì 15 luglio, sia per il caldo estremo sia per i temporali. Il bollettino della Protezione civile regionale, diffuso oggi, riguarda tutte le aree di pianura del territorio regionale, la costa, la bassa collina bolognese e romagnola. L’allerta è di colore giallo. “Nella giornata di mercoledì 15 luglio è previsto un aumento delle temperature, con valori massimi sulle zone di pianura e sulla fascia pedecollinare del settore centro-orientale della regione prossimi o superiori a 38 gradi”, si legge. Nel pomeriggio, però, “non si esclude lo sviluppo di temporali sparsi di breve durata sui rilievi. Dal tardo pomeriggio sulle zone di pianura sono previsti temporali di forte intensità, in sviluppo sul settore occidentale e in successivo transito verso est, fino alla costa nel corso della sera, con possibili effetti e danni associati”. Non sono esclusi nemmeno “temporanei innalzamenti dei livelli idrometrici sul reticolo minore e localizzati allagamenti in ambito urbano”. La Protezione civile regionale segnala infine “condizioni di disagio bioclimatico diffuse, in particolare nei centri urbani”