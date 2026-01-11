Meteo pazzo, a Rimini arriva il graupel GALLERY

RIMINI. Le temperature in Romagna continuano a essere base e il cielo nuvoloso potrebbe portare anche oggi qualche nevicata a quote basse, a cominciare dai 100-200 metri specialmente nella parte più meridionale. Come spiegato ieri dal meteorologo Roberto Nanni «con sé l’aria fredda potrebbe portare qualche fenomeno in mattinata sulle coste e Romagna centro meridionale per via dell’effetto A.S.E. (Adriatic Snow Effect). L’aria più fredda scorrendo sull’Adriatico potrebbe formare qualche rovescio nevoso o pioggia mista a neve sulle coste e pianure adiacenti (non escluso qualche episodio di graupel) e nevicate irregolari sulle colline e Appennino del Forlivese orientale, Riminese e Sammarinese». E il graupel poco prima delle 11 è arrivato anche a Rimini, anche se per pochi minuti. Per chi non lo sapesse si tratta di una precipitazione solida, granulosa e anche piuttosto morbida. Precipitazioni di questo genere oggi anche in alcune zone interne dove si sono registrati e si prevedono anche nevischio e nevicate.