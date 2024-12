Messa di Natale in strada davanti alla stazione di Rimini martedì 24 dicembre: l’iniziativa della Papa Giovanni XXIII

Un Natale nel suo spirito più pieno, lontano dal consumismo. Martedì 24 dicembre alle 22.30 le Unità di Strada della Comunità Papa Giovanni XXIII invitano a partecipare alla Santa Messa di Natale in strada, per accogliere e includere chi di solito è dimenticato. Dopo la celebrazione, ci sarà l’occasione di festeggiare insieme in un momento di convivialità. Appuntamento in Piazzale don Oreste Benzi alla stazione di Rimini.

«Saranno momenti di festa rivolti ai nostri amici e fratelli senza dimora – spiega Matteo Fadda, presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII –, alle famiglie del territorio che vivono un momento di difficoltà, alle persone rimaste sole per queste festività, a chiunque scelga di spendere qualche ora per dare una mano o fare compagnia a chi ne ha più bisogno. Tutti insieme per condividere delle giornate significative dove tutti donano e tutti ricevono. Perché la gioia è piena solo se condivisa».

Don Oreste Benzi spronava: «Ci sono tanti poveri che non ci cercheranno mai! Quelli li dobbiamo andare a cercare noi».