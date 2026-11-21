In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Start Romagna rinnova il proprio contrasto alla violenza di genere con iniziative concrete di sensibilizzazione e vicinanza.

Mercoledì 25 novembre, per l’intera giornata, tutte le donne potranno viaggiare gratuitamente sugli autobus delle linee urbane ed extraurbane e sul traghetto di Ravenna.

Un’iniziativa che anche quest’anno vuole rappresentare una simbolica ‘carezza’ e un segnale di attenzione, con l’obiettivo di contribuire a mantenere alta la consapevolezza su un tema che riguarda l’intera comunità. La gratuità è stata accolta favorevolmente anche dal Comune di Cesena per il servizio a chiamata Bussì, dai vettori privati della società consortile METE S.p.A. (Coerbus, Sac e Coop Riolo), che operano insieme a Start Romagna nel bacino di Ravenna, e da Valmabus, Autoservizi Merli e Coop. La Romagnola, impegnati nei servizi Valmabass e Concabus nel bacino di Rimini. Un’adesione corale che ha trovato anche il positivo riscontro di AMR e testimonia la volontà di fare rete per contrastare ogni forma di violenza.

“Come azienda che ogni giorno attraversa il territorio e incontra migliaia di persone, sentiamo la responsabilità di contribuire alla diffusione di una cultura fondata sul rispetto, sull’ascolto e sulla parità di genere – il commento del Presidente di Start Romagna, Andrea Corsini -. Anche il trasporto pubblico può e deve essere uno spazio di sensibilizzazione, inclusione e attenzione alle persone. Insieme agli operatori che condividono con noi l’iniziativa della gratuità, intendiamo lanciare un messaggio chiaro: contro ogni forma di violenza dobbiamo fare rete e non fermarci. Un messaggio che contribuiamo a diffondere ogni giorno anche attraverso il progetto del sedile rosso sui nostri bus e una campagna di sensibilizzazione lanciata in questi giorni”.

Accanto alla gratuità dei servizi, Start Romagna promuove quest’anno la campagna di sensibilizzazione ‘Il rispetto è la nostra linea’, protagonista delle pensiline del territorio e dei canali social aziendali. Il claim gioca su un doppio significato: richiama le linee del trasporto pubblico e, allo stesso tempo, la direzione etica che l’azienda intende seguire, ponendo il rispetto, l’ascolto e le pari opportunità al centro del proprio impegno.