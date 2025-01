Mentre è in vacanza ruba un deambulatore a un’anziana riccionese

RICCIONE. Ha avuto un lieto fine una brutta vicenda che ha interessato, suo malgrado, un’anziana riccionese alla quale la vigilia di Natale era stato sottratto il deambulatore che aveva lasciato per pochi istanti incustodito in piazzale Azzarita mentre entrata in edicola, acquistava un quotidiano.

Ricevuta la denuncia da parte della 68enne, i carabinieri della stazione di Riccione hanno avviato indagini e così, in pochissimo tempo sono riusciti, attraverso la visione di telecamere e l’escussione di testimoni, a individuare il presunto autore del furto, risultata una 66enne lombarda in vacanza in Riviera.

Oltre a scoprire l’autore, i militari sono riusciti a recuperare il deambulatore, immediatamente restituito alla signora, la quale, commossa, ha calorosamente ringraziato i carabinieri per quanto fatto.