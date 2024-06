“Meloni e Piantedosi, aumentate le forze di Polizia a Rimini”: petizione del sindaco su change.org

Si chiede “al presidente Meloni e al ministro Piantedosi di poter provvedere al rafforzamento permanente degli organici di Polizia sul territorio riminese. Territorio che genera lavoro, economia, ricchezza e immagine a beneficio di tutto il paese”. Firmato Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini. È la petizione lanciata su Change.org dallo stesso primo cittadino dem, dove si legge in particolare: “Nella provincia di Rimini, gli organici di Polizia sono da sempre dimensionati sui residenti ufficiali, circa 350.000 abitanti. Ma ogni anno il territorio riminese ospita 16 milioni di pernottamenti turistici e quasi 20 milioni di escursionisti che rendono il mantenimento della sicurezza particolarmente complesso e impegnativo per le forze dell’ordine, encomiabili per l’impegno costantemente profuso, nonostante il dimensionamento numerico limitato”. Peraltro, nota Sadegholvaad, “grazie agli investimenti nei settori fieristico e congressuale, queste consistenti presenze turistiche sono, ormai da anni, diluite lungo tutti e 12 i mesi dell’anno”, non concentrate nei soli mesi estivi.