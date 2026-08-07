Meloni e Macron invitano a San Patrignano i rappresentanti di 47 Paesi: appuntamento al 23 ottobre

Italia e Francia, co-fondatori della European Coalition Against Drugs (ECAD), cui aderiscono 35 differenti Nazioni, promuovono insieme per il 23 ottobre 2026 nella Comunità di San Patrignano, un Incontro Internazionale sulla Prevenzione e il Recupero dalle Dipendenze. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, hanno inviato le lettere di invito congiunto ai Capi di Stato e di Governo e ai partner della Coalizione, oltre che alle Istituzioni europee competenti in materia, per un totale di 47 delegazioni invitate. Nel corso dei lavori, ministri, autorità, rappresentanti di organizzazioni europee e internazionali, esperti di elevato profilo si confronteranno sulla condivisione delle best practices per rafforzare le politiche di prevenzione, di cura, di recupero e di reinserimento sociale, con attenzione ai più vulnerabili e ai più giovani. L’incontro si concluderà con l’adozione di un documento finale che definirà gli indirizzi e gli impegni operativi della Coalizione per i prossimi anni, in attuazione degli obiettivi fissati alla seconda riunione della Coalizione a Yerevan.

La scelta di San Patrignano punta a illustrare nella concretezza del quotidiano un’esperienza leader nel recupero e nel reinserimento delle persone con dipendenze: un esempio delle politiche che la Coalizione intende promuovere, nella prospettiva di rafforzare la risposta a una sfida che esige responsabilità e condivisione.