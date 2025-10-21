Martina Brandi vola a New York a caccia dell’impresa: correre le sei gare più importanti al mondo

BELLARIA IGEA MARINA. Con l’imminente partecipazione alla maratona di New York, in agenda il prossimo 2 novembre, la belligeana Martina Brandi, 40 anni e grinta da vendere, entrerà a pieno diritto nel circuito “Abbott World Marathon Majors” riservato a chi ha partecipato alle sei corse su distanza più iconiche al mondo (Tokyo, Boston, Londra, Berlino, Chicago e New York). Una prima volta assoluta per la sua città.

«Non esiste un limite di tempo né di età per inanellare questo traguardo - racconta - . Allo scadere della sesta maratona si riceve un medaglione denominato “Six Star”. Quest’anno, in quello che ormai è un business a tutti gli effetti, gli organizzatori hanno aggiunto un’altra sfida, la maratona di Sidney, mentre per i prossimi anni se ne ipotizzano altre due: Cap Town, in Sudafrica e Shangai, in Cina».

E continua: «La primissima maratona è avvenuta in Argentina, a Buenos Aires, il 4 ottobre di dieci anni fa. Quanto al circuito, sono partita da Londra nel 2018, per proseguire poi con Boston nel 2023, Berlino e Chicago nel 2024 a 15 giorni di distanza l’una dall’altra, mentre quest’anno a marzo ero a Tokyo e dulcis in fundo, il 2 novembre, correrò a New York, dove sono attesi quasi 60mila partecipanti. Sarà la mia ottava 42k, come la chiamano in gergo, e a Bellaria Igea Marina sarò la prima a raggiungere il medaglione. Nella Grande Mela indosserò un pettorale particolare ad indicare la mia ultima major».