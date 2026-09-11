Marcello: “Anche a Rimini il corso di laurea in Medicina”

RIMINI. Il consigliere regionale di Fdi Nicola Marcello, chiede di attivare a Rimini di un corso di laurea in Medicina e Chirurgia in lingua inglese. «Negli ultimi anni- ricorda infatti il consigliere di Fratelli d’Italia- l’offerta formativa universitaria in ambito medico si è estesa, affiancando agli atenei storici di Bologna, Parma, Modena e Ferrara nuove sedi sul territorio. Il neonato corso di Forlì è già cresciuto fino a 200 immatricolazioni annue, a fronte di una domanda quasi doppia rispetto ai posti disponibili, mettendo alla prova la capienza, sia sul piano degli alloggi sia su quello degli spazi didattici. Rimini resta l’unica provincia della Emilia-Romagna priva di un corso di laurea in Medicina e Chirurgia. L’attivazione permetterebbe di ampliare l’offerta a fronte di una domanda largamente eccedente, di distribuire in modo più equilibrato lo sviluppo formativo tra le sedi universitarie romagnole». Marcello ricorda di aver richiesto quel corso di laurea già nel 2019. Eppure il «territorio riminese ne è rimasto escluso, pur continuando a registrare, anche più di altri, un elevato fabbisogno di personale medico, come confermano i dati regionali sugli incarichi vacanti nell’assistenza primaria e nella formazione specialistica nei vari reparti dell’ospedale Infermi». Da qui l’atto ispettivo alla Giunta per chiedere «una nuova sede di formazione medica in un territorio ad elevata vocazione internazionale».