Mara Mussoni, 50 anni, sammarinese, ha preso in mano la sua vita e la malattia, che ha dovuto affrontare per ben due volte, per trasformarsi e trasformarlo, il cancro, in uno strumento di rivoluzione dell’esistenza, in un’occasione per riavvolgere il nastro e «alleggerire i pesi dell’anima». Un percorso non solo spirituale, ma, nell’ottica della cancer coach, anche di supporto alla guarigione e all’efficacia delle terapie mediche, con cui non entra in contrapposizione.

«Io affianco tutte le persone che sono coinvolte direttamente e indirettamente dalla malattia, quindi sia il paziente che riceve una diagnosi di tumore o eventualmente di un’altra malattia importante, che il caregiver, cioè tutti coloro che si prendono cura e sono vicini al malato. Faccio anche formazione a medici, psicologi, farmacisti, naturopati, coach e counselor, per gestire la relazione di aiuto con il paziente in maniera efficace. Il compito principale è quello di cambiare prospettiva nei confronti della malattia. Noi abbiamo introiettato a livello di inconscio collettivo che la malattia è un evento tragico, drammatico. Fino a qualche anno fa, ma in realtà ancora, il tumore veniva chiamato “brutto male”, “brutta bestia”, “mostro”, “male oscuro”. Quindi così facendo abbiamo introiettato nel nostro sistema quanto la malattia sia una sfortuna, una punizione, una tragedia, qualcosa che non ci appartiene. In realtà la malattia è un evento ed è un passaggio anche fondamentale nella crescita evolutiva della persona, perché è attraverso le difficoltà che un essere umano scopre e potenzia le proprie risorse interiori. Per quanto doloroso, a volte è l’unico passaggio necessario per poter svegliare la coscienza, per intraprendere il viaggio di guarigione o di allineamento con l’anima. Quindi l’obiettivo è cambiare prospettiva nei confronti della malattia. Passare da vittima a essere partecipe e responsabile del proprio percorso di guarigione. Il coaching oncologico è il metodo che io ho creato per dare potere personale alla persona, per prendere in carico il proprio viaggio e contribuire alla buona efficacia delle terapie. Perché un atteggiamento proattivo e costruttivo inevitabilmente va a interferire con l’efficacia delle terapie, e consente di gestire al meglio ansia, rabbia, angoscia e paura, sentimenti che inevitabilmente si alimentano con la diagnosi.

Come secondo compito ho quello di andare a trasformare tutte le dinamiche disfunzionali che la persona ha con se stessa e con gli altri, nel non volersi bene nella maniera più funzionale possibile. Noi abbiamo imparato a proteggerci, a difenderci, reprimendo le emozioni e i pensieri per stare nel contesto sociale. Ma il nostro corpo in realtà non funziona così. A forza di sopprimere non contiene più la delusione, la rabbia o tutte quelle emozioni che invece hanno bisogno di venire fuori. Si tratta quindi di insegnare alla persona ad avere una gestione efficace delle proprie emozioni, in modo che si liberi e possa lasciare andare le dinamiche sabotatrici che ha messo in atto fino a quel momento».