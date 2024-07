Mamma Tonina “riabbraccia” a Rimini Marco Pantani

Tra selfie, battute ma anche occhi lucidi Tonina alza gli occhi e non ha dubbi. “Non è bella, è stupenda”. La mamma di Marco Pantani è arrivata oggi a Rimini a scoprire l’installazione speciale dedicata al figlio firmata dal designer Aldo Drudi. E inaugurata per lo storico passaggio del Tour de France che il Pirata di Cesenatico conquistò nel 1998. Alta oltre cinque metri, domina la Piazza sull’acqua, davanti al bimillenario Ponte di Tiberio. “Davvero bellissima”, si emoziona Tonina, ringraziando “la città e tutti coloro che hanno contribuito a questa statua”.

Spera che possa continuare ad essere apprezzata da tutti anche dopo il suo trasferimento dal parco Marecchia, dove resterà fino alla conclusione della Notte Rosa. Con lei ci sono l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli e il collega allo Sport Michele Lari. E in molti, di passaggio, si fermano per una foto a ricordo del commovente “nuovo incontro” tra Tonina e l’amato figlio Marco. In particolare un turista di Varese chiede perché manchi l’inconfondibile bandana e mamma conferma che nell’occasione della vittoria celebrata dall’installazione di Drudi, Marco non la portava. “La nostra promessa- affermano Morolli e Lari- è che anche dopo la Notte Rosa sarà trovata, insieme alla cittadinanza, l’ubicazione ottimale per dare il massimo valore a quest’opera in onore a Marco, che ha scritto la storia dello sport e del ciclismo mondiale”.