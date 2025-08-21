Maltempo Rimini, per la rimozione di un albero pericolante a Viserba allontanate 19 persone e 5 animali domestici

A seguito del maltempo che ha colpito la provincia di Rimini nel pomeriggio il comando dei Vigili del fuoco di Rimini, impegnato con tutte le squadre in diversi interventi, ha richiesto il supporto delle squadre della Protezione civile provinciale che prontamente si sono attivate e stanno fornendo il loro supporto. L’intervento che al momento sta richiedendo più lavoro, è la rimozione di un albero pericolante di alto fusto, prospiciente una casa ubicata in via Palotta a Viserba. Per poter operare in sicurezza è stato richiesto il supporto dell’autogru del comando di Forlì. In via precauzionale ai fini della sicurezza, sono stati allontanati dalle loro abitazioni gli abitanti della casa vicina alla pianta e le famiglie della zona, per un totale di 19 persone e i loro 5 animali domestici, i quali al termine delle operazioni saranno fatti rientrare nelle loro rispettive abitazioni. Presente sul posto anche la Polizia locale per regolare la viabilità.