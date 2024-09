Maltempo in Romagna, rinviata la parata dei piloti della Motogp in centro a Rimini

Il maltempo complica il programma degli eventi di The Riders’ Land Experience in vista del Gran Premio Pramac dell’Emilia-Romagna in programma nel weekend a Misano World Circuit. A causa delle previsioni meteorologiche è stato annullata la MotoGP™ Riders’ Parade che era in programma nel pomeriggio di mercoledì 18 settembre 2024 nel centro storico di Rimini con la presenza di piloti ed un gran numero di moto. Slitta anche da giovedì mattina a sabato 21 settembre alle 19, l’intitolazione a Marco Simoncelli della rotonda all’incrocio tra via Marano e via Saragat dove verrà svelato un totem luminoso che rappresenta nelle sue quattro parti il campione corianese. La rotatoria è stata inoltre oggetto di un radicale intervento con una grafica che rappresenta i colori di Simoncelli e una texture realizzata dal designer romagnolo, due volte Compasso d’oro, Aldo Drudi.