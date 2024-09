Maltempo in Romagna, la Regione: “Scuole chiuse venerdì a Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna? Decideranno i Comuni”

Domani, venerdì 20 settembre, le scuole saranno chiuse? La zona rossa è confermata per Bologna, Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna. Ciascun Comune emetterà una specifica ordinanza, che interesserà tutte le scuole dalle elementari in su. Potranno esserci distinguo per nidi e materne.

La presidente della Regione Irene Priolo ha confermato le aree in zona rossa e l’indicazione di chiusura, specificando la decisione finale spetterà ai singoli Comuni.

Ravenna, Faenza e Forlì: scuole chiuse

Ravenna e Faenza hanno già comunicato la chiusura anche per venerdì. Scuole chiuse anche a Forlì e Rocca San Casciano, mentre tanti altri paesi del comprensorio riapriranno le porte agli studenti.

A Cesena scuole aperte

A Cesena tutte le scuole domani saranno aperte, fatta eccezione per il Nido di San Mauro.

Scuole aperte a Rimini, Riccione e Misano

Nel Riminese, domani scuole regolarmente aperte a Rimini, Riccione e Misano.