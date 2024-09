Maltempo in Romagna, evacuata una scuola, fiumi in piena e sottopassi allagati nel Riminese VIDEO

RIMINI. Le forti piogge di ieri e soprattutto di questa mattina hanno ingrossato i fiumi del Riminese. Numerosi sottopassi (come in via Firenze) sono allagati e in alcuni casi si registrano auto bloccate. Strade allagate anche in alcune zone del centro storico dove in alcuni casi (come via Gambalunga) si è arrivati a 10-15 centimetri di acqua. La scuola in via Tommaseo è stata evacuata perché circondata dall’acqua. I bambini sono stati portati via in braccio dai genitori. Le precipitazioni dovrebbero continuare fino a tutto domani. Il mare è molto mosso e la marea alta di queste ore frenano l’accesso in mare dei corsi d’acqua.