Maltempo in Romagna, allerta arancione fino alla mezzanotte di martedì 10 dicembre

Maltempo, l’allerta arancione in Romagna per criticità idraulica e idrogeologica resterà attiva fino alla mezzanotte di martedì 10 dicembre. La persistenza di una circolazione depressionaria sul Mediterraneo manterrà condizioni di tempo perturbato per oggi, lunedì 9 dicembre, e domani martedì 10 dicembre.

Per lunedì 9 dicembre sono previste ancora precipitazioni sul settore centro-orientale della regione, intense e persistenti sulla Romagna, dove potranno assumere carattere di rovescio o temporale. Le nevicate significative saranno limitate a quote superiori a 700-800 metri. Le precipitazioni previste potranno generare incrementi dei livelli idrometrici nel settore centro-orientale a partire dal pomeriggio di lunedì 9, con possibili superamenti della soglia 2. Sui settori centro orientali saranno possibili diffusi ruscellamenti lungo i versanti, innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore e fenomeni franosi. Sui settori centro occidentali i fenomeni saranno meno diffusi. Lungo la costa sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) provenienti da nord-est, con intensità in calo nel corso della giornata. Anche il moto ondoso al largo tenderà progressivamente ad attenuarsi, passando da agitato a molto mosso.