Maltempo in Emilia-Romagna, Ugolini attacca: “I piani per il governo idrico c’erano già dal 2009”

“I piani per costruire il governo idrico della nostra regione c’erano già dal 2009”. Dopo la querelle sui fondi per le opere non spesi (come evidenziato dalla Corte dei Conti) Elena Ugolini, candidata civica alla presidenza dell’Emilia-Romagna supportata dai partiti del centrodestra, torna all’attacco sul tema del dissesto idrogeologico. “La mancanza di cura dei corsi d’acqua, l’abbandono delle aree interne, la mancata valorizzazione dei veri custodi del territorio che sono gli agricoltori e l’assenza di enti guidati da persone competenti hanno provocato questo disastro”, sostiene infatti Ugolini. Per la civica, che parla a margine della presentazione dei candidati della sua lista a Reggio Emilia, uno degli aspetti del problema, “insieme a quello delle opere infrastrutturali che non sono state costruite, è legato anche alla mancanza di competenze”.

Negli ultimi 16 mesi, incalza la candidata, “sono stati fatti dei lavori male, perché non abbiamo più i tecnici, gli ingegneri, gli operai capaci e mancano anche le aziende”. Per un cambio di passo, dunque, “dobbiamo coinvolgere le competenze migliori a prescindere dall’appartenenza politica e lavorare con metodo”, chiude Ugolini