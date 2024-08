Per il pomeriggio-sera di oggi, la Protezione civile dell’Emilia-Romagna prevede “temporali di forte intensità con possibili effetti e danni associati” sui settori centro-orientali della regione. Ma dovrebbe essere una ‘ondata’ di maltempo non destinata a durare: per domani “non sono previsti fenomeni significativi ai fini dell’allertamento”, avvisa ancora la Protezione civile.