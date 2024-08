Maltempo a Rimini, corso d’Augusto allagato sembra una piscina, negozi e sottopassi allagati VIDEO

Una scena incredibile quella del primo pomeriggio di oggi a Rimini, con Corso d’Augusto allagato dopo il violento nubifragio delle ultime ore. Così il sindaco Jamil Sadegholvaad su Facebook: “Attivato il Centro Operativo Comunale per coordinare gli interventi di emergenza. Sottopassi e strade allagate, alberi caduti, black out elettrici in varie parti della città. Si sta lavorando per superare quanto prima le criticità in corso. Grazie per la collaborazione”.

Negozi e scantinati allagati

Grossi disagi per cittadini e turisti in questo primo week-end di agosto, con esercizi commerciali e scantinati allagati.