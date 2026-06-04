Maiolo, l’ex chiesa diventa ostello: 700mila euro per riqualificare il cuore del borgo

Il Comune di Maiolo ha acquistato una chiesa sconsacrata nel cuore del borgo per realizzare un ostello. A fornire i dettagli è il sindaco Marcello Fattori a pochi giorni dal via libera alla convenzione con l’assemblea legislativa Emilia-Romagna per l’affidamento del servizio di difesa civica comunale al difensore civico regionale. «Abbiamo acquistato dalla diocesi di San Marino-Montefeltro una struttura (ex parrocchia di San Biagio con confraternita dedicata a San Michele Arcangelo, ndr) che ospiterà 4 camere e una decina di persone - dice -. Si tratta di un progetto da 700mila euro tra acquisto e riqualificazione, di cui 70mila dalle casse comunali e 630mila dalle risorse Stami Aree interne».

Duplice l’obiettivo: offrire una nuova struttura ricettiva, vista la penuria che mette in affanno la Valmarecchia e creare un punto polivalente «da affidare tramite un bando, si spera a giovani imprenditori, siglando una sinergia tra pubblico e privato». Nel 2009 con l’inaugurazione del nuovo complesso parrocchiale si è assistito all’abbandono della vecchia chiesa con relativa canonica e spazi circostanti che ora presentano segni di forte degrado dovuto anche a infiltrazione dalla copertura, vista la posizione vicina a abitazioni e nelle immediate vicinanze della scuola elementare e materna.