Maiolo. Allevamento Fileni, il Comitato per la Valmarecchia fa ricorso al Tar

Nuovo capitolo nella complessa vicenda legata all’allevamento avicolo Fileni di Maiolo. Il Comitato PER la Valmarecchia ha infatti annunciato di aver notificato ad Arpae Emilia-Romagna un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) per ottenere il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia) precedentemente rilasciata alla Società Agricola Biologica Fileni.

Alla base dell’azione legale ci sono diverse criticità emerse dall’analisi della documentazione amministrativa raccolta negli ultimi mesi. Secondo il Comitato, esisterebbero presunte difformità strutturali nei capannoni e incongruenze legate alle superfici destinate al pascolo. Nel ricorso vengono inoltre contestate mancate verifiche ritenute necessarie e una serie di dati non coerenti tra la stessa Aia, la Notifica Bio e il Piano di Utilizzazione Agronomica.

Qualora i giudici amministrativi dovessero accogliere il ricorso, potrebbe essere disposto il riesame dell’autorizzazione, imponendo così nuovi accertamenti e verifiche tecniche per valutare la permanenza dei presupposti ambientali. Da parte sua, il Comitato ribadisce il proprio fermo impegno a difesa dell’ambiente, della salute pubblica e della legalità amministrativa del territorio.