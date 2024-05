Macrfrut 2024, Legacoop: “Legare Cesena e Rimini è una scelta vincente”

“Un primo importante segno di attenzione, che però garantisce ancora risposte parziali”. Giù il sipario oggi su Macfrut, la kermesse internazionale dell’ortofrutta organizzata da Cesena Fiera nel quartiere riminese di Italian exhibition group. E Legacoop Romagna, presente in massa con le sue associate, chiede al governo, a un anno dall’alluvione che ha duramente colpito il comparto agroalimentare romagnolo, di “costruire ben altri quadri strategici di supporto e sviluppo di un settore alle prese con cambiamenti tecnologici e umani di grande complessità”.

Intanto il presidente di Legacoop Romagna Paolo Lucchi si gode il successo della fiera. È “l’edizione dei record”, osserva, con 1.400 espositori, il 40% dei quali stranieri, che hanno riempito gli otto padiglioni per la prima volta. “Questo significa porre l’agroalimentare italiano su di un palcoscenico di eccellenza, proprio nel momento in cui l’economia italiana ha molto rallentato ed i consumi si sono fermati”. In questo scenario, sottolinea, la cooperazione romagnola e le sue imprese di eccellenza vogliono “essere protagonista”. Macfrut, conclude Lucchi, conferma come le scelte “made in Romagna”, legare Cesena e Rimini, possono “proporci al meglio su un mercato sempre più capace di andare oltre i confini economici tradizionali”.