Lupi a Rimini nord, il comitato: «Quanto è rischioso mandare i figli a fare “dolcetto o scherzetto” la sera di Halloween?»

RIMINI. Con la paura dei lupi anche Halloween non è più la stessa. «Dopo i numerosi attacchi ad animali da cortile e domestici e gli svariati avvistamenti, sempre più a ridosso della linea ferroviaria Rimini-Ravenna, vicinissimi al mare e ai centri abitati, Rimini Nord vive costantemente nella paura del lupo e lancia l’allarme Attenti al Lupo di Hallowen». Non usa mezze parole il comitato Viserba Monte. «Con l’avvicinarsi dell’evento “La notte di Halloween” ci si chiede quanto sia rischioso mandare la quella sera i propri figli a spasso per le strade a fare “dolcetto o scherzetto”, quali siano i rischi visto i recentissimi avvenimenti; se mai ci dovesse essere un attacco sarebbe una tragedia. In tanti si continuano a chiedere perché se ne parli così tanto ma ancora le autorità competenti non abbiano fatto nulla, perché questi animali non siano stati allontanati o riportati in posti più adatti, dobbiamo aspettare davvero quello che neanche vogliamo pensare?»

«È veramente importante e doveroso verso i cittadini, verso una intera città che ha più volte lanciato l’allarme “al lupo al lupo” intervenire urgentemente», conclude il comitato. «Gli abitanti di Rimini Nord sono stanchi e terrorizzati di vivere le proprie notti così, non si può più rimandare ed aspettare».