Lungomare di Rimini Sud: venerdì 15 maggio riapre l’intera sede stradale

Venerdì 15 maggio riaprirà ufficialmente l’intera sede stradale del lungomare di Rimini Sud. Come previsto dal Piano di Salvaguardia della Balneazione Ottimizzato (PSBO), il lungomare Di Vittorio tornerà interamente percorribile, restituendo piena fluidità alla circolazione proprio in concomitanza con i primi grandi afflussi turistici della stagione.

Nonostante il ripristino della viabilità, una porzione circoscritta della carreggiata rimarrà temporaneamente delimitata per consentire a HERAtech, la società di ingegneria del Gruppo Hera, il completamento della condotta Colonnella 1: un intervento strategico per l’assetto idraulico della zona sud. La presenza di questo cantiere residuo è stata studiata per non interferire con la percorribilità: la segnaletica dedicata garantirà infatti la piena fruibilità della sede carrabile e ciclopedonale, ad esclusione di una piccola porzione del solo marciapiede lato monte del lungomare e del tratto terminale di via Amarcord, consentendo il passaggio in sicurezza di veicoli e pedoni.

L’obiettivo del Comune di Rimini e del Gruppo Hera è di ultimare le opere su anche questo specifico tratto entro il mese di giugno 2026, liberando completamente il piano stradale per l’inizio dell’estate.