“Lunedì sarà il giorno più triste dell’anno? Allora sconti per tutti”: il Keto Bar di Rimini si ribella al “Blue Monday”

Lo chiamano il “Blue Monday” ed è considerato dagli oroscopi “il giorno più triste dell’anno”. Cade solitamente il terzo lunedì del mese di gennaio ed è spesso scortato da motivazioni logiche: il tempo grigio, le passività finanziarie dopo lo shopping sfrenato del Natale e i “buoni propositi” dell’anno nuovo puntualmente già naufragati.

Ma c’è chi, nella giornata più melanconica dell’anno, ha deciso di offrire un antidoto: al Keto Bar di Rimini, l’imprenditore cattolichino Mirco Bastianelli ha deciso di offrire uno sconto strappa-sorrisi. Lunedì prossimo, dalle 8.30 alle 19, con orario continuato, il locale al civico 27/A di via Alessandro Serpieri, in pieno centro storico, proporrà il -20% non solo sul menu, ma anche sulla spesa dei prodotti targati Keto Bar.

“Vogliamo colorare questa giornata di tristezza, strappando un sorriso a chiunque entrerà nel locale - spiega Mirco - per questo, da noi, il Blue Monday si trasformerà nel felice Keto Monday”.